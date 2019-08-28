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2 сентября на "Беларусь 1" вместе начинаем следующий сезон

К обновлению готовится Белтелерадиокомпания. Новые проекты - в новом формате. Креативные идеи готовится реализовать и Агентство теленовостей. Главные новости страны теперь в новой упаковке.

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