2-й республиканский форум "МамаPro" проходит в Минске

Вопросы материнства и детства обсуждают сегодня в интерактивном формате на конгрессе мам и врачей. В столице проходит 2-й республиканский форум "МамаPro". В мероприятии принимают участие как будущие родители, так и настоящие и, конечно же, специалисты в области здравоохранения. Обсудят вопросы планирования и течения беременности, а также рождение малыша и его первые дни жизни. Задать свои вопросы профессионалам мамы и папы смогут в режиме открытого микрофона. Также организована зона общения с врачами тет-а-тет.



Подобное мероприятие в Минске проходит во второй раз. В этом году его планируют посетить не менее 1000 будущих мам. В течение года такие конгрессы прошли во всех областных центрах страны.