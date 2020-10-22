2-я больница Минска отменяет плановую госпитализацию из-за коронавируса

Все силы медиков будут брошены на борьбу с COVID. В прежнем режиме продолжит работать только одно урологическое отделение. Добавим, в учреждении здравоохранения имеется необходимый двухмесячный запас средств индивидуальной защиты: маски, костюмы, очки, дезрастворы. Сформирован и коечный фонд, больница оснащена аппаратами ИВЛ.