2-я гимназия Витебска признана лучшей в Беларуси среди городских учреждений образования

Это результат огромной работы по итогам 2020. Достижения впечатляют - более 500 дипломов. Гимназисты отмечены в учебе, творческих и спортивных проектах. Здесь учатся более тысячи талантливых детей - победители олимпиад, юные исследователи. 99 % выпускников поступают в вузы. Из Витебска репортаж Марины Романовской.





Английский в импровизированном кафе

В уютной обстановке дети общаются, выполняют задания, дискутируют - так интереснее изучать предмет. Учитель Анна Миненко - выпускница 9-й школы, на базе которой и создали 2-ю гимназию. В команде педагогов 20 лет. Каждый ее урок - увлекательное путешествие в мир знаний.У детей есть возможность изучения семи иностранных языков. Но лингвистический профиль не единственный. Математика, информатика, история Беларуси, обществоведение - гимназисты в числе сильнейших на самых престижных олимпиадах.

99 % выпускников поступают в вузы

Минувший учебный год стал особенно успешным. Витебские гимназисты стали чемпионами страны по интеллектуальным играм, завоевали 528 дипломов - показали себя и в учебе, и в творчестве. А 99 % выпускников стали студентами вузов.

Здесь престижно учиться и учить

Стать лучшими в стране - это не мечта, а цель, которую 12 лет назад поставил перед коллективом Константин Киселев. Педагог в четвертом поколении стал руководителем в 28 лет. Молодость, амбициозность и неимоверный труд привели гимназию к успеху. Здесь престижно учиться и учить. За каждой победой старания руководителя, педагогов и гимназистов. В процесс обучения внедряют современные подходы. Об успехах рассказывают на страницах газеты.