Фильм АТН "Пандемия". 2-я серия - сегодня на "Беларусь 1"

Опытный лабораторный вариант отечественной вакцины против коронавируса Беларусь получит до конца года - об этом сообщили в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Следующий этап - трансфер технологии на опытно-промышленное производство. Именно эта партия и пойдет на доклинические и клинические испытания, которые подтвердят качество отечественной разработки. Пока же в лабораториях проводят этап фильтрации, она позволяет получить концентрированный препарат вируса.

И уже сегодня - продолжение двухсерийного фильма "Пандемия". Журналисты АТН отправились в красную зону, где пообщались с медиками и пациентами. Личные истории, потери и победы. Еще больше подробностей о 4-й волне. А также как белорусы подключились к вакцинации и почему наша страна решила вступить в гонку по созданию своего антиковидного препарата? Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".