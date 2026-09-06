3,5 млрд человек против диктата Запада: как ШОС становится новой опорой Евразии

Шанхайская организация сотрудничества - это почти 3,5 млрд человек и четверть мирового ВВП. За 25 лет ШОС стала мощным международным объединением, в приоритете у которой находятся главные вопросы - безопасность, экономическое сотрудничество и политические связи.

10 государств-участников, наблюдателей и партнеры по диалогу - ШОС охватывает половину населения планеты и объединяет крупнейшие рынки Евразии. Динамику развития региона сегодня называют одной из самых высоких. Здесь начинает происходить и вся главная экономика.

Саммит в Бишкеке 31 августа-1 сентября 2026-го совпал с юбилейной датой для объединения - 25 лет с момента создания. Сегодня в организацию входят Беларусь, Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран. Чувствуя большой потенциал, Минск всегда был рядом и всегда активно работал в ШОС, а 4 июля 2024 года стал полноправным участником. Глобальные цели организации созвучны Беларуси - это укрепление стабильности и расширение сотрудничества. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к коллегам, назвал Шанхайскую организацию одной из важнейших опор Евразии.

И хоть блок не позиционирует себя как военный, вопросами безопасности все равно занимается серьезно, ведь вызовы в этой сфере нарастают, идет информационное, политическое, финансовое, экономическое давление. В арсенале сильных мира сего уже имеются не только технологии цветных революций и гибридного воздействия, но демонстративно возвращается и прямая массированная военная агрессия.

Чувствуя момент времени, Беларусь также предложила учредить научный фонд ШОС, что позволит оказывать содействие ученым и интегрировать их усилия, начиная от климата и экологии и заканчивая "умным" сельским хозяйством, биотехнологиями и здравоохранением. Без ставки на инновации сегодня не выжить. Все это поможет стать странам ШОС сильнее, а за реальными действиями будет и реальный международный авторитет.

Саммит в Кыргызстане - это не только о шанхайском духе и общих усилиях, это еще и о марафоне двусторонних переговоров. Мировые лидеры такие возможности пообщаться с глазу на глаз используют по максимуму, тем более многие страны завязаны общими проектами и торговлей.

На полях саммита Президент Беларуси провел переговоры сразу с несколькими партнерами из Азии и Африки. Так, Лаос может стать еще одним другом Беларуси в южноазиатском регионе. Александр Лукашенко призвал работать интенсивнее, а Беларусь готова расширять сотрудничество по самым разным направлениям.

Формат "ШОС+" объединяет всех, кому близок шанхайский дух. Для работы к постоянным членам по традиции присоединились государства-наблюдатели и партнеры по диалогу (а в этот раз еще и глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш), чтобы обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств ШОС. Президент Беларуси без всякой дипломатии сказал горькую правду - политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов.

Беларусь настроена активно и инициативно работать на площадке шанхайского блока не только ради получения экономических дивидендов, но и для формирования справедливого и многополярного мира. ШОС не стремится заменить ООН, но шанхайская площадка сегодня становится именно тем местом, где равноправно звучат голоса больших и малых стран, где нет давления, навязывания западных правил, изматывающего противостояния, необходимости подстраивать повестку под интересы какого-либо одного центра силы.

Сможет ли ШОС стать площадкой, где реально решают то, что "забуксовало" в ООН. Хватит ли странам организации конкретной работы, а не только "шанхайского духа", смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: president.gov.by