3 июля Беларусь отметит главный государственный праздник - День Независимости

Программа 3 июля насыщена мероприятиями. По традиции по всей стране пройдут церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и монументам. И разумеется - народные гуляния.

Концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки - в течение дня гостей ждут десятки площадок.

У Дворца спорта выступят популярные белорусские исполнители

Главная сцена развернется у Дворца спорта

Здесь выступят популярные белорусские исполнители, молодые артисты, а также оркестры. Кроме того, торжества охватят все районы Минска. Завершится праздник красочным, ярким салютом.

Только в столице фейерверки прогремят на семи площадках: в парках Уго Чавеса и имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парках Победы и Купалы, площадке возле "Чижовка-Арены" и рядом с Национальной библиотекой. Ровно в 23:00 небо над Минском окрасится в цвета праздника.

Праздничный концерт у стелы "Минск - город-герой

Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт у стелы "Минск - город-герой"

Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт у стелы "Минск - город-герой", который продлится до полуночи. А затем наступит момент единства, который объединит всех участников торжества. Традиционно в рамках празднования пройдет акция "Споем гимн вместе!", к которой можно будет присоединиться из любой точки страны.



Прямую трансляцию смотрите на "Первом информационном" в 22:55.