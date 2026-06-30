3 июля праздничный салют можно увидеть в 7 точках Минска

Концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки - программа Дня Независимости расписана до полуночи, а завершится торжество красочным, ярким салютом.

Только в Минске фейерверки прогремят на семи площадках: в парке Уго Чавеса, парке имени Павлова, на набережной в микрорайоне Дрозды, парке Победы, площадке возле "Чижовка-Арены", парке Купалы и рядом с Национальной библиотекой. Ровно в 23:00 небо над Минском окрасится в цвета праздника.

В течение дня гостей ждут десятки площадок. Главная сцена развернется у Дворца спорта. Здесь выступят популярные белорусские исполнители, молодые артисты, а также оркестры. Кроме того, торжества охватят все районы Минска.

Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт у стелы "Минск - город-герой", которая продлиться до полуночи. А затем момент единства, который объединит всех участников торжества. Традиционно в рамках празднования пройдет акция "Споем гимн вместе!", к которой можно будет присоединиться из любой точки страны. Прямую трансляцию смотрите на "Первом информационном" в 22:55.