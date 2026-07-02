3 июля состоится премьера нового проекта "Палитра" на "Первом информационном"

Что общего у балерины и айтишника? Телеканал "Первый информационный" запускает новую программу "Палитра" с Ниной Можейко. Это серия интервью-портретов с теми, кто знает, как превратить идею в бизнес.

В студии проекта появятся специалисты из разных сфер: программисты, художники, дизайнеры, архитекторы, меценаты - все они работают на имидж Беларуси.

Ресторатор сегодня - это не про еду, это дирижер гастрономического туризма. Галерист - визионер, меняющий ДНК города. А режиссер или музыкант - продюсеры общественных трендов.

Впечатление дополнит яркий визуал в стиле "цифровой минимализм": гости сами выберут цвет оформления студии. Не пропустите премьеру 3 июля в эфире.