3 июля в Минске с утра до позднего вечера празднества развернутся более чем на 30 площадках

Основное празднование 3 июля у Дворца спорта развернется уже с 12:00. Выступление популярных артистов и молодых талантов, ярмарка с угощениями - насладиться всем этим можно будет до 22:00.

А вот за ностальгией - добро пожаловать в гастросквер "Манифест". Пространство в День Независимости превратится в интерактивную зону, которая объединит сразу три поколения. "Минские дворики" оживят детские воспоминания жителей города, и каждый здесь сможет признаться в своей безграничной любви к нашей прекрасной столице.

Праздничную атмосферу подхватят более 30 площадок по всему городу, которые будут работать минимум до 21:00.

Без преувеличения, праздник заглянет в каждый уголочек Минска.



В Заводском районе главные активности развернутся на площадке "Чижовка-Арены". Уже в 7:30 утра здесь стартует спортивный праздник "Радость рассвета".



В Ленинском районе центром празднования станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс.



В скверах Советского района запланированы фестивали, музыкальные программы и городской пикник. Ищите свой район на праздничной карте города и приходите за хорошим настроением.

Кульминацией дня станет вечерняя программа у обелиска "Минск - город-герой", которая продлится до полуночи. Концерт завершится традиционной патриотической акцией "Споем гимн вместе!".

А финальный аккорд праздника Дня Независимости поставит красочный салют. Ровно в 23:00 небо над Минском заискрит музыкально-световой феерией сразу из семи точек города. Давайте насладимся этой атмосферой вместе.