30 августа белорусские шахтеры отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник 30 августа отмечают белорусские шахтеры. Поздравления коллективу и ветеранам ОАО "Беларуськалий" направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отдельные слова признательности глава государства направил ветеранам, заложившим традиции нерушимого шахтерского братства и передавшим их новым поколениям "калийщиков", которые с гордостью продолжают дело отцов и дедов.

Сегодня инвестпроекты Беларуськалия реализуют как в Минской, так Гомельской областях. Продукция, выпускаемая белорусским гигантом, - калийные удобрения - востребована у аграриев более чем 130 стран. В самом же Солигорске возводят жилье, строят и новый торговый центр. В планах проектирование и возведение городского амфитеатра на набережной водохранилища. Есть определенные успехи шахтерской столицы и в сфере здравоохранения. Новые проекты реализуют в том числе при поддержке предприятия "Беларуськалий".

Анатолий Лодыга, председатель Солигорского райисполкома:

"Сегодня градообразующее предприятие "Беларуськалий" формирует основу в развитии Солигорского района и в Республике Беларусь своими достижениями и показателями. Это и здравоохранение, где развитие идет в том, чтобы межрайонный центр обслуживал 360 тыс. населения".

Празднования в честь Дня шахтера продлятся до позднего вечера. В программе тематические выставки, выступления артистов, легкоатлетический забег.