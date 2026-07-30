30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году по инициативе Беларуси, а впервые его отметили год спустя.

Главной целью даты является привлечь внимание к одной из самых опасных форм транснациональной преступности, защитить пострадавших и объединить усилия государств в борьбе с торговлей людьми.

В 2026 году тема кампании - "В ловушке мошенничества". В центре внимания - преступные схемы, в которых людей через интернет обманом вовлекают в незаконную деятельность. В преддверии памятной даты в Венском международном центре по инициативе Беларуси прошла международная встреча. Представители государств - членов ООН, международных организаций и экспертного сообщества обсудили новые формы торговли людьми и меры по противодействию преступным схемам в цифровой среде.