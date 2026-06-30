30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Жара бьет рекорды и пока не отступает в Беларуси. В Пинске столбики термометров накануне днем показали абсолютный максимум +40,4 °С. На 30 июня по стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до плюс 34 градусов, местами до 37. По юго-востоку прогремят грозы.

Накануне они задели Гомельскую область. В 30 населенных пунктах региона нарушено электроснабжение. Больше всего из-за грозовой активности пострадали Гомельский, Жлобинский и Лоевский районы. Причинами отключений стали обрывы проводов линий электропередачи, вызванные падением деревьев, а также повреждения опор и других элементов ЛЭП. Бригады оперативно электроснабжение восстанавливают.