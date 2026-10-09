30 лет оперативному подразделению МВД - 30 лет на линии фронта

Бескомпромиссная война, в которой наркотики и педофилия - абсолютное зло. 9 октября 30 лет оперативному подразделению МВД, которое еще на заре становления суверенитета Беларуси выбрало собственный путь развития. Его история начиналась со стихийных групп. Сегодня это высокотехнологичная команда, опыт и знания которой признаны на международной арене.

Беларусь не просто борется с наркоугрозой, она формирует стандарт системной и результативной антинаркотической политики и сохраняет статус единственной страны в Европе, сумевшей переломить негативную динамику наркопреступности.

Громкие задержания и разработки, которые вошли в летопись службы и продолжают писать новейшую историю подразделения, смотрите 9 октября в 11:10 и 21:20 на "Первом информационном".