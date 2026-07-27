30 лет "Острову слез": прошла акция по благоустройству памятника воинам-интернационалистам в Минске

Прошла акция по благоустройству памятника воинам-интернационалистам в Минске. Монументу, известному как "Остров слез" скоро исполняется 30 лет.

Вдовы и матери погибших на афганской войне белорусских солдат, волонтеры, курсанты, а также сотрудники музея истории Великой отечественной войны посетили мемориал, чтобы подготовить его к юбилейной дате.

Уже 1 августа у мемориального комплекса пройдут памятные возложения цветов. И здесь еще раз вспомнят тех, кто погиб на войне.