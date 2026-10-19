30 лет со дня первого Всебелорусского народного собрания: как ВНС изменило страну

19 октября Беларусь встречает историческую и судьбоносную годовщину - 30 лет со дня проведения I Всебелорусского народного собрания.

Тогда голос белорусов позволил сообща найти антикризисный план и определить курс будущего процветающего государства. Традиция закрепилась, а институт народовластия сегодня и вовсе вырос в конституционный орган.

1996 год, позади пятилетка государственного суверенитета, однако вместо результатов, которые бы вели к расцвету, - гиперинфляция, дефицит товаров, народ недоволен. Год был сложным и, надо сказать, переломным.

Пока Верховный Совет перетягивает на себя власть в парламентско-президентской республике. Глава государства предлагает всей страной собраться и принять решения о будущем, провести референдум, а прежде - Всебелорусское народное собрание. Тогда, чтобы обеспечить максимальное представительство, была выбрана самая вместительная на тот момент площадка - Дворец спорта.

Проходной билет для делегата сегодня - настоящая история. Он возвращает не только в октябрь 1996-го, но и невольно напоминает о последующем референдуме, где белорусы поддержали сильную президентскую власть.

Посоветоваться с народом о том, какой курс позволит уйти от пропасти и обрести не юридическую независимость, а суверенитет по факту, - инициатива Президента.

Как это восприняли в обществе и на местах, воспоминания хранит делегат I ВНС Владимир Дражин: "Время, которое было отведено для формирования делегации, позволяло нам продумать все вопросы. Это была заинтересованная работа. Когда мы уже прибыли на Всебелорусское народное собрание, все, конечно, волновались, переживали, потому что мы наделены были правом принимать решения от имени всего моего региона. Мы должны были взвешенно, обстоятельно внести то, что наболело".

4740 делегатов со всей страны: самое многочисленное представительство за всю историю ВНС

В списке делегатов I ВНС 4740 человек - это не просто административный состав, важно было понимать картину на местах и реальное положение дел во всех сферах, поэтому пригласили инженеров, рабочих, предпринимателей, студентов, чтобы голос каждого сложился в объективную картину. Женщины составили почти четверть от приглашенных.

Это было самое массовое по численности ВНС. Что коррелировало и с посылами доклада "Только народ вправе решать свою судьбу". Там было много об экономике будущего, со ставкой на экспорт, жилье, продовольствие. И уже тогда говорили о единстве, которое способно совершить необходимый рывок от хаоса к процветанию.

"Мне видится, что эти три главные составляющие позволяли дать ответ всем делегатам, как власть и властные структуры предлагают сегодня нашу завтрашнюю жизнь. Далее после доклада шло активное обсуждение. Я вспоминаю, что было очень много конструктивных выступлений, но мне вот запомнилось выступление руководителя одного из аграрных предприятий Брестской области, который всецело поддержал главу государства в вопросах развития аграрного комплекса страны. Земля должна быть в руках государства - никакого дележа и никакой передачи в чьи-то руки", - вспомнил Владимир Дражин.

От хаоса к процветанию: экономика нулевых превзошла результаты докризисных 1990-х

Такой хозяйский подход принес скорые результаты не только в АПК - выросли объемы строительства жилья, объемы производства, побороли гиперинфляцию. К окончанию пятилетки и завершению реализации принятой тогда программы социально-экономического развития страна вышла на уровень докризисных 1990-х.

Сергей Шупляк, декан исторического факультета БГПУ, кандидат исторических наук:

"2000 год считается годом такого положения, когда у Республики Беларусь все стало значительно лучше, чем было в 1990-х годах. Понятно, что экономика вещь инертная. Она сразу результатов не дает в течение недель, дней, это месяцы, годы. Но даже в рамках пятилетки, если мы говорим о 2000 году, - это очень хороший результат".

30 лет назад в Беларуси не просто состоялось историческое событие, которое в корне изменило картину 1990-х, был заложен фундамент института народовластия. Это традиция, которая выросла в конституционный орган, а Собрания - в стабилизатор общества - то, что сегодня позволяет трезво смотреть на любые вызовы и вместе держаться в направлении национальных интересов.