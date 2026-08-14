30 лет ВНС: почему Беларусь выбрала свою модель власти и как это спасло промышленность

В 2026 году Всебелорусскому народному собранию (ВНС) исполняется 30 лет. Сегодня это форум народовластия и ключевой элемент политической архитектуры Беларуси. О его феномене и роли в современной геополитике, поговорили с аналитиком, завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ириной Новиковой в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Вместо радикальных трансформаций и перекраивания институтов власти по западному образцу, Беларусь сделала ставку на развитие собственной политической архитектуры. Всебелорусское народное собрание за 30 лет стало не просто внутренним политическим событием, а моделью принятия стратегически важных решений с учетом интересов народа.

1990-е годы стали сложным, противоречивым временем, временем разногласий. "В 1994 году народ поддержал сильного Президента - Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он увидел, что политическая опора может быть в единстве народа, и тогда, в 1996 году, было впервые созвано ВНС, где поддержали решение Президента. Многие сразу не все понимали, но доверяли лидеру. Некоторые политологи отмечали, что в России и Украине победили президенты-промышленники, а в Беларуси - аграрник. Но никто никогда не говорит, что президента поддержали промышленники", - привела исторический факт гостья проекта.

После выхода всех республик из СССР Беларусь осталась промышленно-аграрной страной, и пойти на радикальные трансформации и потрясения значило поставить крест на промышленных предприятиях, так как многие по издержкам не были конкурентоспособны с зарубежными заводами в открытой экономике. А ликвидация грозила потерей рабочих мест, как следствие, безработицей. Это со стороны экономических законов. С другой стороны, помогла не допустить серьезных потрясений и природная неспешность белорусов.

После распада СССР некоторые эксперты предрекали экономический коллапс в Беларуси, но и в данном случае ВНС оказало влияние на социально-экономический курс государства. "На первом собрании приняли первую Программу социально-экономического развития. Да, она была несовершенна. Но благодаря тому, что в Советском Союзе поставили цель перевооружить промпредприятия финишного плана в Беларуси, удалось сохранить реальный сектор и промышленность. Но вот почему еще и промышленники проголосовали за Александра Лукашенко? Потому что он пообещал восстановить кооперационные связи. И восстановил за вторую половину 1990-х годов. И впервые в 2003 году в Беларуси получили валовой продукт больше, чем в 1990-м", - подчеркнула Ирина Новикова.

Ирина Новикова

В 2022 году ВНС уже приобрело конституционный статус. Оно стало четвертой ветвью власти. Три точки - самая устойчивая система, но четвертая поддерживает их развитие. При "повороте" одной из точек в другую сторону, четвертая заблокирует какое-либо решение.

Главное фото: Пресс-центр БЕЛАЗ