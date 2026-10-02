30 лет законотворчества: в Святске обсудили задачи законодателей

30 лет законотворчества и решений, которые влияют на развитие страны. В Святске продолжились мероприятия, посвященные 30-летию Национального собрания Беларуси. Здесь обсудили современные задачи законодателей. Национальное собрание Беларуси в нынешнем двухпалатном формате работает с 1996 года. За эти годы парламентская деятельность охватила разработку и рассмотрение законопроектов, вопросы социально-экономического и регионального развития, а также другие направления государственной работы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Когда был создан наш Совет Республики, это было мудрое решение Президента нашей страны, которое было вынесено на референдум, и Национальное собрание стало двухпалатным. Подтверждением этого мудрого решения сегодня являются задачи, которые стоят перед нами, и решение этих задач. Прежде всего, конечно, это работа с законопроектами, работа над законопроектами. Но, что не менее важно, - это работа с людьми. То, о чем нам всегда говорит Президент. Законы должны идти от жизни. А от жизни они могут идти тогда, когда мы хорошо знаем эту жизнь. Но нам это делать несложно. Почему? Потому что мы палата территориального представительства. Наши члены Совета Республики работают во всех областях нашей страны".

Андрей Янушко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси VIII созыва:

"Достаточно большое количество вопросов решается с помощью сенаторов. Выезды в регионы и регулярное общение с людьми - злободневные вопросы, которые люди задают, мы стараемся донести до наших коллег и комиссий. Мы вносим изменения, в том числе и в основные законы страны. Что касается непосредственно моей специальности, мы работаем над Медицинским кодексом, и он будет утвержден в этом году".

Инесса Белуш, член Совета Республики Национального собрания Беларуси VI созыва:

"Вдумчивость работы законодателей очень важна, потому что она влияет потом на успешность реализации каких-то дел, проектов, программ, облегчает работу людям, организациям. Когда формируется состав парламента, важно, чтобы он был многопрофильным, тогда по-другому решаются многие вопросы".

Также участникам была представлена выставка об истории парламентаризма в Гродненском регионе. Еще одна часть юбилейного мероприятия - послание парламентариям 2050 года. Его передали на хранение в Гродненский областной историко-археологический музей. Главный смысл обращения - помнить, что за каждым законом стоят судьбы людей, а за каждым решением - будущее страны.