30 октября в Минске прошло торжественное открытие киноклуба "Золотой Витязь". На большом экране - лента-победитель кинофестиваля этого года "Двое в одной жизни, не считая собаки". Накануне обсудили идею сделать клуб традиционным и полноценно включить его в афишу кинотеатра "Пионер". Клуб будет знакомить зрителей с фильмами-победителями фестиваля "Золотой Витязь". Также будут организованы творческие встречи с создателями и актерами кинолент. Важным условием создания киноклуба будут бесплатные показы для всех желающих.

Николай Бурляев, глава Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь", народный артист России:

"Только что мы провели переговоры с организаторами нашего киноклуба здесь, в кинотеатре "Пионер", и мы договорились, что мы пришлем для начала на год программу. Каждый месяц будет показываться по два раза две программы, идущие по два часа. Сейчас мы будем комплектовать эту программу. Я понял, что просят, чтобы это было рассчитано на детско-юношескую аудиторию. Но у нас, в принципе, все фильмы можно показывать и папам, и мамам, и детям. Это наш принцип. Вообще, я как режиссер и писатель, считаю, что нужно писать и ставить для всех".

Кинофорум "Золотой Витязь" выступает за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Эту же традицию продолжит киноклуб.