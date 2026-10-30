У преступлений против мирного населения нет срока давности. Спустя десятилетия после Великой Отечественной войны в Беларуси продолжают устанавливать имена тех, кто служил нацистам и участвовал в уничтожении мирных жителей.

30 октября Верховный Суд огласит приговор по уголовному делу Александра Буглая.

Он родился в Несвижском районе, а в годы войны возглавлял так называемый боевой добровольческий батальон, участники которого проводили карательные операции на белорусской земле.

Сам Буглай умер в 1990 году, так и не ответив перед судом за преступления, в которых его обвиняют.

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Буглай на территории Гомельской, Минской и Могилевской областей под предлогом связи с советскими партизанами организовывал и совершал карательные операции и преступные акции, в ходе которых уничтожены путем расстрелов не менее 174 человек из числа мирных граждан, включая заведомо престарелых и не менее 27 детей. Уничтожены путем поджога не менее 238 жилых домов и иных строений. Похищено путем разбоя имущества населения. Угнано в рабство не менее 77 человек".

В этом деле суд оценивает не только документы и свидетельства о преступлениях почти 80-летней давности. Это еще и попытка восстановить справедливость в отношении людей, которые стали жертвами карателей и уже не могут рассказать свои истории сами.

Верховный Суд поставит точку в рассмотрении дела Александра Буглая. Впрочем, работа по установлению обстоятельств геноцида белорусского народа продолжается.