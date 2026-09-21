30 сентября в BELEXPO стартует выставка "ИННОПРОМ. Беларусь"

От атомной энергетики до транспорта нового поколения: отечественные производители готовятся к участию в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер.

Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. Один из последних результатов кооперации - 3D-принтер, созданный специалистами центра аддитивных технологий. Это совместная площадка белорусского холдинга "Горизонт" и Росатома.

Российская госкорпорация рассматривает Беларусь как стратегического партнера не только в атомной энергетике, но и других отраслях - это подтвердил директор странового офиса компании.

Флагманский проект - Белорусская АЭС. Островец стал первой площадкой за пределами России, где Росатом применил новейший тип реактора.

Перспективные направления сотрудничества будут обсуждаться на полях предстоящей выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", которая пройдет в международном центре BELEXPO с 30 сентября по 2 октября и объединит представителей различных отраслей промышленности, бизнеса и государственных структур.