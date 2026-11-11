300 юных белорусов пополнили ряды военно-патриотических клубов МВД

В День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД ряды воспитанников военно-патриотических клубов пополнили 300 юных белорусов на плацу колледжа МВД.

Патриотов приехали поддержать руководители подразделений центрального аппарата министерства, заместители начальников департаментов, ГУВД Мингорисполкома и областных УВД, ведомственных учреждений образования, ветераны и, конечно, родители.

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:

"Мы принимаем в ряды нашей большой милицейской семьи самое юное пополнение - учащихся военно-патриотических клубов Министерства внутренних дел. Очень символично, что их принимают ветераны вместе с действующими сотрудниками".

"Для меня это особенный день, я стал участником ВПК. Здесь я нашел верных друзей. Я уверен, что я буду служить на благо своей Родины", - поделился воспитанник военно-патриотического клуба.

Самым трогательным и важным моментом церемонии стало принесение клятвы.