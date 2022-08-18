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300 человек приехали на спортивно-массовый фестиваль на базе Плещеницкого водохранилища
Отдых с пользой. Спортивно-массовый фестиваль на базе Плещеницкого водохранилища объединил три сотни человек. Это представители сферы агропромышленного комплекса, специалисты отделов идеологической работы, региональных комитетов БРСМ Минской области. Программа насыщенная - участникам надо было организовать палаточный лагерь на военно-патриотическую тематику и принять участие в спортивных соревнованиях.
"В этом году это уже второй фестиваль, - говорит участник. - Первый раз мы стали бронзовыми призерами. В этот раз также приехали с максимальным желанием достойно показать Несвижский район".
Направлено мероприятие на сплочение наших молодых людей. Чтобы они познакомились друг с другом, поделились какими-то новыми идеями. Показали себя и представили свой регион. Т.к. наш фестивальпосвящен и проводится в рамках Года исторической памяти.
Для участников подготовили и культурную программу - известные артисты, диджеи и неоновое шоу. Во время молодежного фестиваля состоялась и диалоговая площадка.
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