300 человек приехали на спортивно-массовый фестиваль на базе Плещеницкого водохранилища

Отдых с пользой. Спортивно-массовый фестиваль на базе Плещеницкого водохранилища объединил три сотни человек. Это представители сферы агропромышленного комплекса, специалисты отделов идеологической работы, региональных комитетов БРСМ Минской области. Программа насыщенная - участникам надо было организовать палаточный лагерь на военно-патриотическую тематику и принять участие в спортивных соревнованиях.

"В этом году это уже второй фестиваль, - говорит участник. - Первый раз мы стали бронзовыми призерами. В этот раз также приехали с максимальным желанием достойно показать Несвижский район".

Направлено мероприятие на сплочение наших молодых людей. Чтобы они познакомились друг с другом, поделились какими-то новыми идеями. Показали себя и представили свой регион. Т.к. наш фестивальпосвящен и проводится в рамках Года исторической памяти. Ольга Тапдемир, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома