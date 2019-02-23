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300 человек приняли участие в профсоюзной лыжне - 2019
Свое мужество в День защитников Отечества проявили и трудовые коллективы центрального региона на спортивном фронте. Активисты профсоюзов из 50 предприятий приняли участие в лыжном празднике в столичном микрорайоне Веснянка. На дистанцию вышло более 300 человек. Забеги проходили в трех форматах: биатлонная и лыжная эстафеты, а также масс-старт.
Олимпийских результатов от участников, конечно, никто не ожидал,
учитывая, что большинство из них просто любители. По итогам соревнований верхнюю строчку в биатлонной эстафете заняла команда "Атлант". За ними спортсмены из Белнефтехима, третье место заняли представители БелАЗа.
Лыжные соревнования среди профсоюзных организаций проходят на постоянной основе. Спортом занимаются более 41 тысячи активистов. Стоит отметить: ежегодно спортивные школы профсоюзов передают в высшее звено подготовки более 500 перспективных учащихся.
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