300 человек приняли участие в профсоюзной лыжне - 2019

Свое мужество в День защитников Отечества проявили и трудовые коллективы центрального региона на спортивном фронте. Активисты профсоюзов из 50 предприятий приняли участие в лыжном празднике в столичном микрорайоне Веснянка. На дистанцию вышло более 300 человек. Забеги проходили в трех форматах: биатлонная и лыжная эстафеты, а также масс-старт.



Олимпийских результатов от участников, конечно, никто не ожидал,