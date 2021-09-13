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30 акварельных работ в стиле сюрреализма представлены в художественной галерее Центральной библиотеки им. Янки Купалы

30 акварельных работ в стиле сюрреализма. В художественной галерее Центральной библиотеки имени Янки Купалы выставка художницы Людмилы Рыбаковой. Здесь представлены работы в смешанной технике: мокрая акварель и акварельный карандаш. Автор рисует не столько красками, сколько своими эмоциями, чувствами и интуицией. Загадочные сюрреалистические образы рождаются на бумаге сами собой. Автор лишь корректирует линии акварельным карандашом. Помогает художественная фантазия и интеллектуальный багаж, где хранятся цитаты восточных философов, мифы и легенды разных культур.

Российская художница Людмила Рыбакова живет в Беларуси и представляет Творческий союз художников России и Евразийский художественный союз. Она организовывает детские живописные конкурсы и выставки в области интуитивного искусства.

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