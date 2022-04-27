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30 апреля на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич
Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.
Так, в столице 30 апреля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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