30 апреля на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 30 апреля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.