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30 апреля на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 30 апреля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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