30 августа смотрите новую серию проекта "Сіла веры" из Могилева

Сегодня - роскошный белоснежный Дом Божий, уникальный памятник архитектуры и центр активной духовной жизни. Могилевский костел Успения Пресвятой Богородицы свою историю начинал с далекого 1636 года и монахов-кармелитов. Могилевский костел еще называют "Станиславским" в честь Станислава Богуш-Сестранцевича.

В XVIII веке получил особо почетный статус - стал центром католического епископата на наших территориях. Сейчас этот собор - сокафедральный. Что это означает? И в чем перипетии славной истории Могилевского костела? Смотрите новую серию телепроекта "Сіла веры" из Могилева.