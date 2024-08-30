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30 августа смотрите новую серию проекта "Сіла веры" из Могилева
Сегодня - роскошный белоснежный Дом Божий, уникальный памятник архитектуры и центр активной духовной жизни. Могилевский костел Успения Пресвятой Богородицы свою историю начинал с далекого 1636 года и монахов-кармелитов. Могилевский костел еще называют "Станиславским" в честь Станислава Богуш-Сестранцевича.
В XVIII веке получил особо почетный статус - стал центром католического епископата на наших территориях. Сейчас этот собор - сокафедральный. Что это означает? И в чем перипетии славной истории Могилевского костела? Смотрите новую серию телепроекта "Сіла веры" из Могилева.
Сегодня в 15:25 и завтра в 8:00 смотрите телепроект "Сіла веры" на телеканале "Беларусь 3".
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