30 дней ожидания - мигранты не теряют надежду получить гуманитарный коридор

Люди не теряют надежду получить гуманитарный коридор. Они бежали из своих стран, хотели обрести мир, спокойствие, подарить будущее своим детям. Многих в Германии, Великобритании, Франции ждут родственники. Есть и такие, кто там хочет получить медицинскую помощь - запланированы операции. В целом надежд у беженцев остается все меньше. Ожидание оказалось тяжелым и мучительно долгим.