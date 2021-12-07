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30 дней ожидания - мигранты не теряют надежду получить гуманитарный коридор
30 дней ожидания - у беженцев и молчания - у еврочиновников. В ТЛЦ возле пункта пропуска "Брузги" наступило очередное утро.
Люди не теряют надежду получить гуманитарный коридор. Они бежали из своих стран, хотели обрести мир, спокойствие, подарить будущее своим детям. Многих в Германии, Великобритании, Франции ждут родственники. Есть и такие, кто там хочет получить медицинскую помощь - запланированы операции. В целом надежд у беженцев остается все меньше. Ожидание оказалось тяжелым и мучительно долгим.
Беларусь делает все, чтобы пребывание этих людей на границе было немного комфортнее. Им дали кров, теплую одежду, обеспечивают горячим питанием. Работает баня, автолавка, есть питьевая вода. Круглосуточно дежурят медики. Спасатели мониторят соблюдение правил пожарной безопасности.
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