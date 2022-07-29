ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

30 июля на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Завтра по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.

В Минском облисполкоме граждан выслушает первый заместитель председателя Сергей Левкович.

В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все