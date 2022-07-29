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30 июля в Беларуси ожидается до +27°С
До плюс 27 градусов и без осадков обещают синоптики 30 июля, сообщает БелТА. В субботу, 30 июля, в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Только днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси будет слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла, по югу достигнет плюс 15 градусов. Максимальная температура днем составит плюс 21-27 градусов.
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