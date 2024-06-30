30 июня 1944 года был освобожден город Любань - подробности в проекте "Освобождение. День за днем"

Вспомним, как ковалась Победа. 30 июня 1944 года части и соединения 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта Александра Лучинского, входившие в состав 1-го Белорусского фронта, освободили город Любань. А войска 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского завязали бои за Борисов. Об этом сегодня в проекте Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем".