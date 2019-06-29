30 июня в 21:55 на "Беларусь 1", "Беларусь 5" и на сайте tvr.by прямая трансляция закрытия II Европейских игр

Напоминаем, прямую трансляцию торжественного закрытия спортивного форума будет вести Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр. 30 июня в 21:55 смотрите на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 5", а также на нашем сайте tvr.by.



В связи с этим программа "Главный эфир" выйдет в воскресенье раньше - в 20:30.