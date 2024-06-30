30 июня в Беларуси отмечают День экономиста

Профессиональный праздник отмечается ежегодно 30 июня. В этот день в 1921 году в Минске была создана Государственная плановая комиссия БССР, и с этого момента ведут отсчет своей истории белорусские экономические органы. За прошедшие десятилетия менялись методы и компетенции, но неизменной оставалась миссия экономиста: способствовать развитию предприятия или компании, региона, страны, а значит, создавать будущее.