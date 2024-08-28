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30 лет Дню белорусской письменности - в Ивацевичи отправится экспедиция "Дорога к святыням"
Ровно 30 лет назад Полоцк первым и впервые принял День белорусской письменности. Так, указом Президента Александром Лукашенко в независимой стране зародилось посвящение книгопечатникам и мастерам слова. И оно же стало значимым культурным событием Беларуси.
Праздник родного слова с 1994 года переезжает в города, которые ассоциируются в учебниках истории с книгопечатанием и местом рождения признанных литераторов. В эту субботу центром торжества станут Ивацевичи. "Чытаць на мове" в Брестской области будут в шестой раз. В 2018 году День белорусской письменности принимали в Иваново.
В Ивацевичи отправится научно-просветительская экспедиция "Дорогой к святыням". Пройдут представители творческой и научной интеллигенции, духовенства. Старт традиционно с утренней литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
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