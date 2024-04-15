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30 лет их глазами зрители наблюдают за жизнью белорусской армии - телекомпания "ВоенТВ" празднует юбилей
30-й день рождения сегодня празднует "ВоенТВ". 30 лет их глазами зрители наблюдают за жизнью белорусской армии.
Со знаменательной датой коллектив телекомпании поздравил Президент, отметив их высокий профессионализм и значимые успехи в формировании информационной повестки. Сегодня уникальные кадры и экстремальные репортажи коллег набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях и мессенджерах. Их контент представлен и на "Беларусь 1".
О непростой работе военного журналиста расскажет Виктория Радевич. Появиться в кадре на фоне боевой машины пехоты или записать интервью на бронетранспортере прямо на ходу, съемки на воде, в горах и воздухе. Для этих ребят, скорее, норма, чем исключение из правил. Снять запоминающееся видео здесь не проблема, любые кадры с полигонов уже будут яркими для неискушенного зрителя.
Дмитрий Бондарович, начальник информационно-аналитического отдела телекомпании "ВоенТВ":
У меня был момент, когда мы снимали боевое применение вертолетов Ми-35 новых, которые поступили на вооружение. Мы писали на фоне, и вертолетчики увидели это и просто над полетели. Я сразу же сориентировался, и вот прямо надо мной пролетает вертолет. Получился хороший стендап с первого дубля.А начиналось все, по сути, с небольшого помещения (буквально одной комнаты), единственной камеры и одного служебного автомобиля. И с 4 энтузиастов, любящих свое дело, - штатных офицеров. Двое приехали с Дальнего Востока.
С горящими глазами взялись за работу над первой на белорусском телевидении программой об армии на белорусском языке "Справы вайсковыя". 15 апреля 1994 года история военного телевидения независимой Беларуси возьмет свое официальное начало.
Леонид Дубаневич, собственный корреспондент телекомпании "ВоенТВ":
В то время это было очень важно потому, что была такая атмосфера в обществе, когда к военным, скажем так, относились не очень. Как белорусы говорят, абыякава. Я горжусь тем, что нам удалось не уронить так престиж военного, как это случилось в других республиках.Телевидение - это в первую очередь картинка, в этом преимущество ТВ-формата. Особая роль у телеоператоров. Суметь запечатлеть лучшие кадры, когда вокруг тебя военная, хоть и тренировочная обстановка, - задача со звездочкой.
Физические нагрузки тут очень большие. Например, подразделение идет выполнять задачу, оператору нужно не просто снять, а еще их обогнать и снять. Нагрузка на него в два раза больше. Если идет боевая стрельба и нам нужно ее снять, то ребята работают в окопе прямо с бойцами в том же обмундировании. На них бронежилеты, на них шлемы, просто в руках у них вместо автомата камера.
От исторической хроники до современных роликов. Сотни тысяч и даже миллионы просмотров набирают видео в соцсетях телекомпании. Вот, например, "Ураган" накрывает Полесье, и речь вовсе не о природной стихии - о мощностях реактивной системы, наглядная демонстрация. Или посадка военных самолетов МиГ-29 и Су-25. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто - услышать.
У нас такая узкая, но при этом широкая ниша. У нас есть доступ к любой воинской части, к любому вооружению, поэтому мы интересны. Интерес к военному делу возрос. Даже тот, кто не увлекался и не интересовался военной темой, все равно идет к нам.Сегодня телекомпания работает и как редакция, и как самостоятельный продюсерский центр. На нашем канале "ВоенТВ" представлено информационно-аналитической программой "Арсенал" (это новости из мира белорусской армии), а также проектами "Диспозиция" и "По форме" – авторским взглядом на геополитику. Современные реалии требуют новых подходов к осмыслению информации.
Сфера информационная сегодня - это сфера взрывоопасная. Здесь каждое слово имеет огромную ответственность. Поэтому прежде всего мы стараемся в нашей работе очень аккуратно подходить к тем моментам, которые связаны с военно-политической обстановкой, с процессами перевооружения, с учениями, маневрами нашей армии.Изучая и тестируя боевую технику, съемочные группы побывали практически во всех уголках мира. К слову, продакшн "ВоенТВ" - это не только репортажи и ролики в интернете, это еще музыкальные клипы и большие документальные фильмы. Команда военных журналистов отправились в Брест для работы над фильмом "Время помнить". Его главным героем станет музей спасенных памятников, которые рушат западные соседи.
Если глобальнее, в планах у "ВоенТВ" выйти на уровень кабельного телеканала и обзавестись собственной кнопкой на ТВ. О сроках пока говорить рано. Но за успехи на информационном поле, что уже достигнуты, награды и памятные подарки от министра обороны сегодня в их руках.
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