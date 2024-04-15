30 лет их глазами зрители наблюдают за жизнью белорусской армии - телекомпания "ВоенТВ" празднует юбилей

Леонид Дубаневич, собственный корреспондент телекомпании "ВоенТВ":

В то время это было очень важно потому, что была такая атмосфера в обществе, когда к военным, скажем так, относились не очень. Как белорусы говорят, абыякава. Я горжусь тем, что нам удалось не уронить так престиж военного, как это случилось в других республиках. Телевидение - это в первую очередь картинка, в этом преимущество ТВ-формата. Особая роль у телеоператоров. Суметь запечатлеть лучшие кадры, когда вокруг тебя военная, хоть и тренировочная обстановка, - задача со звездочкой.

