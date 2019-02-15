30 лет назад закончилась афганская война, которая унесла жизни 15 тысяч советских солдат

В Беларуси вспоминают героев, павших в Афганистане. 30 лет назад закончилась девятилетняя война, которая унесла жизни 15 тысяч советских солдат. Бессмертную стойкость и мужество почтили по традиции на Острове слез в Минске. У мемориала собрались ветераны Афганской войны, родственники погибших солдат, силовики и те, для кого память войны до сих пор жива.