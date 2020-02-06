30 лет со дня создания отметила Белорусская научно-промышленная ассоциация - старейший бизнес-союз в стране. Провели конференцию, формально приуроченную к юбилею, но, как признается руководство БНПА, время, в котором мы живем, ситуация в экономике не позволяют ограничиться праздничными речами. Оттого тему конференции обозначили как поиск путей и резервов для роста белоруской экономики и оздоровления делового климата. Об этом Алексей Потапов.







Конгресс-зал "Президент-отеля" превратился в галерею истории в лицах

В одном зале -премьеры из девяностых и руководители министерств и ведомств новой формации - как зеркало Беларуси разных эпох. Этим людям досталась совсем разная республика, и все же, им есть что обсудить: времена переменились, но от больших решений по-прежнему зависит слишком много.

Здесь помнят, как все начиналось. 1990 год. Коллапс СССР. Ветхая пла¬новая экономика сыпется все быстрее. Уже ясно: грядут перемены. Нужен здравый смысл. И диалог. Науки, производств и власти. Вероятно, в будущем уже отдельной страны. Так появилась БНПА - гражданский межотраслевой "парламент" экономических инициатив.Со времен, когда бизнес как мог выживал сам, а государство - само, утекло много воды. Хотя в БНПА и сейчас дают понять: они не власть. Но имеют с ней цели в экономике - общие и по отдельности. Ассоциация в 650 членов - промышленников, предпринимателей и ученых – котел кипящих интересов. И нередко их приходится отстаивать.

БНПА как она себя видит - мост между бизнесом и государством

Иными словами, БНПА как она себя видит - мост между бизнесом и государством. Источник компромисса без ущерба для так называемого свободного предпринимательства. В ассоциации не скрывают: находят его не всегда, но обещают быть настойчивее и последовательнее.