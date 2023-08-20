30 локаций по разным видам спорта, передвижной музей, фудкорты - "Вытокi. Крок да Алiмпу" принимали Костюковичи

Яркие кадры из Костюковичей, где состоялся уже полюбившийся белорусам спортивно-культурный фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу". Город стал 17-м по счету в маршруте, без преувеличения, настоящего праздника.

Тысячи гостей, 30 локаций по разным видам спорта, передвижной музей, фудкорты и знакомства с брендами Могилевской области. Программа как всегда насыщенная.

Юго-восток Могилевской области. Уютный, ухоженный городок - храмы, парки, памятные места. Костюковичи.

Родина шести героев Советского Союза, Аркадия Кулешова. Это на его стихи знаменитая "Алеся" "Песняров". А еще именитых спортсменов и самого большого в стране производства цемента.

Здесь умеют хранить историю - в документах, раритетах. Только в районном краеведческом музее свыше 16 тысяч экспонатов. А еще местные носители фольклора с любовью рассказывают о самобытности родного местечка.

Есть и где ковать олимпийские резервы страны. Детско-юношеская спортивная школа. Пять отделений: бокс, волейбол, дзюдо, легкая атлетика.

Если взять статистику и посмотреть наших олимпийских чемпионов, призеров и чемпионов мира, то большинство из них как раз из регионов. Поэтому я уверен, что и в таких маленьких городах обязательно вырастит какая-нибудь звездочка. Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

В городе все больше и спортивных площадок. А это уже физкультурно-оздоровительный центр площадью в 6 тысяч квадратных метров. Кстати, проект программы развития юго-восточных районов, поддержанной Президентом. Бокс, скалолазание и, конечно, бассейн.





37 групп только оздоровительного центра. Плюс еще 12 групп по дзюдо ДЮСШ. Россияне постоянно приезжают, Хотимск приезжает. Михаил Свистунов, директор Костюковичского физкультурно-оздоровительного центра

Такое стремление не осталось незамеченным. "Вытокі" на два дня превратили Костюковичи в одну большую спортивно-культурную площадку. Торжественный момент открытия.

Мы бы хотели от Национального олимпийского комитета вручить городскому комитету небольшое денежное пособие, которое в будущем обязательно пригодится вам и пойдет на благо, на развитие спорта вашего города, вашего района. Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси

И первая же громкая заявка: забег самых маленьких - полтысячи юных атлетов, несмотря на жаркий день, распаковали копилку медалей "Вытокаў".

"Хорошо пробежали, я доволен своим результатом. Это очень здорово. Мы это сделали, супер", - говорит участник забега.



"Они у нас еще маленькие, посещают дошкольные учреждения образования, поэтому мы решили сделать это вместе. Они вот сейчас стоят и хотят еще раз, - рассказывает родитель. - Вообще это очень замечательно, такой масштабный праздник. Окунулись в праздник, очень рады, побольше бы таких фестивалей. Здесь много площадок, это здорово, есть где повеселиться, поиграть".





Три десятка спортивных площадок - все, чем гордится белорусский спорт. Стрелки, борцы, тяжелоатлеты, бокс.

Мастер-классы от именитых спортсменов - фишка "Вытокаў". Например, от мастера боевых искусств Анатолия Шапиро. Признается, что после таких фестивалей группы в спортивных школах по всей стране наполняются новыми дарованиями.

Это очень важно показывать, что у нас есть спорт, что это очень интересно. Я вижу, как дети проходят квест, я вижу прямо горящие глаза, вижу, что это перспектива, что это чемпион однозначно. Анатолий Шапиро, член Белорусской федерации каратэ

В восторге от идеи и многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мировых рекордов Гиннесса Евгений Назаревич. Учит на "Вытоках", как стать сильнее благодаря упорству и гирям.

Безумно рад принимать участие в данном фестивале. И если у меня выходит внести маленькую лепту в развитие спорта, в развитие нашего подрастающего поколения, я буду безумно счастлив. Евгений Назаревич, многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

Очень приятно, что к нашему виду спорта такое внимание. Все хотят попробовать стрельнуть из лука, причем не только дети, но и взрослые. Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука

"Ребенку нравится, - считает родитель. - Заинтересовало его. Решили попробовать, а вдруг это его призвание?!"

"Мне очень понравилось, здесь очень круто, - говорит девочка. - Атмосферно и можно получать подарки и призы".

В Год мира и созидания новые чемпионы и победы особенно важны для белорусов, говорили гости "Вытокаў", посещая и передвижную экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной. Ведь это тоже наши истоки.

"Мы посещаем этот фестиваль уже не первый год, - рассказывает мама с ребенком. - Первый раз в Горках были. Здесь очень замечательно и, конечно, каждый раз посещаем музей, потому что все-таки это наше прошлое. Без прошлого нет будущего. Это все достаточно интересно, дети к этому тянутся. Это наши истоки".

Километровый фудкорт, национальные подворья с мастерами и бренды, которыми гордятся районы. Среди них и восстановленные традиции, например, одежда из Горе-Горцкого строя или Братская свеча из Круглого. И даже инновационные угощения из Краснополья - паренки.

"Паренки - это те же самые цукаты, но по нашей секретной технологии. Овощи нужно выпаривать в печи и позже просто сушить", - поделились рецептом ребята.

Праздник, который снова объединил белорусов в стремлении жить под мирным небом, созидая и побеждая.

Всегда говорим: не забывайте о своих традициях, о самобытности этого региона. Его нужно и развивать, и продвигать, и сохранять, сохранять молодым поколениям. Эти эмоции, благодарности людей нас заряжают на то, чтобы мы двигались дальше. Лилия Лукашенко, директор художественной галереи "Артхаос"

Подарком для гостей "Вытокаў" стал фейерверк и вечерний концерт. Кстати, автором одной из песен в исполнении Тео выступила жительница Костюковичей. Победитель специального конкурса. Теперь это еще одна особенность фестиваля.



