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30 марта Беларусь присоединится к международной акции "Час Земли", как это будет происходить
30 марта есть возможность и для взрослых всерьез задуматься об экологии. Беларусь присоединится к международной акции "Час Земли". В сотнях городов мира на час погаснут окна домов и общественных зданий. В 20:30 в Минске будет отключена подсветка Национальной библиотеки, Белгосцирка, Большого театра, комплексов "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", стадиона "Динамо".
Свой вклад в благополучие планеты может внести каждый. Для этого достаточно выключить свет и электроприборы. "Час Земли" - самая массовая экологическая общественная акция в истории человечества. Впервые была проведена в австралийском Сиднее в 2007 году. В акции ежегодно участвуют свыше 2 млрд человек и тысячи предприятий из 190 стран мира. Экономия энергии не является главной целью "Часа Земли". Важнее - готовность каждого внести свой вклад в благополучие планеты, изменив свои ежедневные привычки.
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