30 мая в Беларуси пройдет второй ЦЭ

Сегодня централизованный экзамен по русскому языку напишут 44,2 тыс. абитуриентов, по белорусскому - 11,5 тыс. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, пишет БЕЛТА.

"На ЦЭ зарегистрировались 55,7 тыс. выпускников, 44,2 тыс. из них напишут русский язык, 11,5 тыс. - белорусский. ЦТ по государственным языкам собираются сдавать 11,2 тыс. выпускников прошлых лет или выпускников колледжей. При этом 9,4 тыс. напишут русский язык, 1,8 тыс. - белорусский", - рассказал Юрий Миксюк.

Испытания стартуют по всей стране одновременно в 11.00. Выпускники централизованно в сопровождении педагогов прибудут в пункты ЦЭ за полчаса. На ЦТ тоже следует явиться заранее. Варианты экзаменационных заданий засекречены, они будут доставлены фельдъегерской службой непосредственно в пункты сдачи.

Участник должен прибыть в пункт проведения с пропуском, документом, удостоверяющим личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручкой (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета. Школьники без документа, удостоверяющего личность, к прохождению испытаний не будут допущены. Не попадут на экзамен и опоздавшие - те, кто прибудут на ЦЭ или ЦТ после вскрытия пакета с экзаменационными работами.

Участник, не явившийся на испытание либо освобожденный от него непосредственно во время экзамена по уважительным причинам (заболевание или другие, не зависящие от учащегося обстоятельства, подтвержденные документально), сможет сдать ЦЭ или ЦТ в резервные дни или иные сроки. Резервными в этом году определены 19, 21, 23 июня. ЦТ по всем предметам пройдет 19 июня, 21-го пройдут ЦЭ и ЦТ по профильным предметам и 23 июня состоятся ЦЭ и ЦТ по русскому или белорусскому языку. 19 и 21 августа испытания будут сдавать те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в предыдущие сроки, в том числе в резервные, а также нарушители правил поведения в аудитории. Необходимо помнить, что сдающие централизованный экзамен в августе участвовать в приемной кампании в вузы не смогут, пойти учиться можно будет только в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования.

Получив в аудитории бланк экзаменационных заданий, участнику ЦЭ и ЦТ необходимо убедиться, что номер варианта бланка ответов соответствует номеру варианта экзаменационной работы. Выпускнику следует записать номер бланка ответов в пропуск. После того, как отведенное на испытание время закончится, молодой человек должен сдать экзаменационные материалы и листы для рабочих записей. Те, кто закончат выполнение работы раньше отведенного времени, могут покинуть аудиторию. Если это произойдет за 15 минут до окончания отведенного на испытание времени, придется остаться в аудитории и дождаться окончания теста.

Важно помнить, что согласно правилам проведения ЦЭ и ЦТ, участникам категорически запрещается проносить и использовать в аудиториях, где проводится экзамен, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки, пропуска и калькулятора (только на испытания по химии и физике). Также нельзя фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами в аудитории, экзаменационными материалами, пользоваться помощью других участников. Накажут за внесение информации в бланк ответов после окончания времени экзамена, за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, а также шпаргалок на любых носителях, другие устройства приема, хранения и передачи информации. Кроме того, запрещено выносить из аудиторий и пункта проведения испытаний экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать между собой в аудиториях, обмениваться чем-либо с другими участниками ЦЭ или ЦТ, произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения без сопровождения педработника. Нарушителей мгновенно удалят из аудитории, и сдать ЦЭ или ЦТ они смогут только в августе, лишившись в этом году возможности поступать в вуз.

Выйти из аудитории во время ЦЭ или ЦТ можно только по уважительной причине (в том числе плохое самочувствие, физиологические потребности) и только в сопровождении педагогического работника. При выходе нужно будет оставить экзаменационные материалы и листы для рабочих записей на рабочем месте рядом с документом, удостоверяющим его личность. Ответственный педработник проверит в присутствии участника ЦЭ или ЦТ комплектность оставляемых экзаменационных материалов. Время отсутствия молодого человека будет включено в общее время прохождения испытания.

Информацию о результатах ЦЭ или ЦТ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат участнику ЦЭ выдадут в его учреждении общего среднего образования под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Сертификат ЦТ абитуриент получает в пункте, в котором он проходил тестирование, под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым он проходил ЦТ, документа об образовании и пропуска с отметкой "Тестирование прошел".