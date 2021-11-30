ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Почему международные правозащитные организации по-разному относятся к событиям в мире - разберемся 30 ноября в проекте "Это другое"

Почему для международных правозащитных организаций протесты в Беларуси в 2020 году и миграционный кризис в 2021 - это одно, а волнения в Портленде, штурм Капитолия и другие "мирные акции" в "колыбели демократии" - это другое? Разберемся сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе Ксении Лебедевой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все