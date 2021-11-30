3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему международные правозащитные организации по-разному относятся к событиям в мире - разберемся 30 ноября в проекте "Это другое"
Почему для международных правозащитных организаций протесты в Беларуси в 2020 году и миграционный кризис в 2021 - это одно, а волнения в Портленде, штурм Капитолия и другие "мирные акции" в "колыбели демократии" - это другое? Разберемся сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе Ксении Лебедевой.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все