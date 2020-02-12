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30 студентов из Китая на карантине в оздоровительном лагере "Бригантина"

В Беларуси около 30 китайских студентов сейчас находятся в оздоровительном лагере "Бригантина". 14 дней они также должны находиться под присмотром медиков. Министерство образования продлило для них каникулы. Тех студентов, которые приедут позже, готовы перевести на индивидуальный учебный график.

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