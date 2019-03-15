45-ти лучшим школьникам центрального региона торжественно вручили паспорт и Конституцию Беларуси

Первый паспорт - в День Конституции. Юные белорусы свой главный документ получили сегодня в торжественной обстановке. 45-ти лучшим школьникам центрального региона паспорт и Конституцию Беларуси в подарок вручил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. 14-летних подростков поздравляли также помощник Президента Игорь Евсеев и министр культуры Юрий Бондарь. На церемонию в Несвижский дворец пригласили победителей олимпиад, призеров спортивных, вокальных и хореографических соревнований.



Четверть столетия основной закон страны - конституция - гарантирует право на труд, здравоохранение, социальное обеспечение и бесплатное образование. Акция "Мы - граждане Беларуси" проводится во всех городах центрального региона.