30 января в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты

30 января - заключительный день регистрации кандидатов в депутаты. Центризбиркому еще предстоит подвести итоги. С 31 января по 24 февраля пройдет агитационный период. 25 февраля, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством. В единый день голосования выбираем депутатов всех уровней. Такая форма, отмечают международные наблюдатели, в Содружестве себя зарекомендовала.

Досрочное голосование в Беларуси пройдет с 20 по 24 февраля. Избиратели, у которых не будет возможности прийти на участок в основной день выборов, смогут проголосовать заблаговременно. Участки для голосования будут работать с 12 дня до 7 вечера без перерыва.