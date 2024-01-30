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30 января в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты
30 января - заключительный день регистрации кандидатов в депутаты. Центризбиркому еще предстоит подвести итоги. С 31 января по 24 февраля пройдет агитационный период. 25 февраля, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством. В единый день голосования выбираем депутатов всех уровней. Такая форма, отмечают международные наблюдатели, в Содружестве себя зарекомендовала.
Досрочное голосование в Беларуси пройдет с 20 по 24 февраля. Избиратели, у которых не будет возможности прийти на участок в основной день выборов, смогут проголосовать заблаговременно. Участки для голосования будут работать с 12 дня до 7 вечера без перерыва.
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