Пристегнуться - дело двух секунд, но именно это может спасти жизнь. 31 июля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности, чтобы напомнить о важности ремней, шлемов и детских кресел.

С июля камеры автоматически фиксируют непристёгнутых водителей и пассажиров - штрафы приходят по почте без участия инспектора. За первое нарушение размер штрафа составляет до 45 рублей, за повторное - до 225. Пристёгиваться на заднем сиденье автомобиля также важно, как и на переднем. Особое внимание детям: до 5 лет они должны находиться только в спецкреслах, с 5 до 12 - адаптеры или бустеры. Мотоциклистам и их пассажирам обязательно нужно находиться в шлеме.