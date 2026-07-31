31 июля информационно-просветительский проект "Пульс страны" работает в Солигорске

Проект "Пульс страны" продолжает движение по регионам. Его главная задача - услышать людей и обсудить самые острые темы напрямую. Формат максимально прямой и без закрытых тем.

31 июля Солигорск стал центром притяжения участников проекта "Пульс страны". Акценты на главном - экономике, международной повестке, национальной безопасности и том, что волнует людей на местах.

Особое внимание уделено экономике региона. Солигорск - промышленный центр, поэтому вопросы занятости, развития предприятий и социальной поддержки здесь звучат особенно остро. С жителями города разного возраста и представителями различных сфер пообщался министр культуры Марат Марков. Отмечено сразу - разговор без закрытых тем. В зале собрались жители города, молодежь, трудовые коллективы предприятий и предприниматели.

"Меня интересует, как планируется поддержка малого бизнеса со стороны Министерства культуры в том числе. Согласно государственной программе, к 2030 году до 50 % валового дохода должно приходиться именно на малый и средний бизнес. Как министерство видит свое участие в этом процессе? Куда креативным предпринимателям можно обратиться со своими идеями и на какую поддержку они могут рассчитывать?" - поинтересовалась жительница Солигорска.

Повестка, безусловно, обширна. Она охватывает ключевые вопросы. Но во главе угла остается человек - его проблемы, вопросы и переживания.

"Сейчас в соцсетях много вбросов и фейков о том, что либо Беларусь нападет на Украину, либо Украина - на нас. Меня, конечно, это очень волнует. Хочется узнать, что по этому поводу думает министр нашей страны и какой вектор у нас в этом направлении. Ну и как творческому человеку мне близка тема сельских клубов. Очень хочется, чтобы в регионы активно приглашали молодых специалистов, чтобы наши деревни жили, пели и процветали", - поделилась жительница Солигорска.

Отдельный блок - использование современных технологий, искусственного интеллекта и в целом распространение контента. Ведь сейчас особенно важно отделять правду от искусственно созданного информационного шума.

Проект "Пульс страны" продолжает расширять географию. Впереди - новые площадки и новые темы для обсуждения.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"У нас те технологии, которые я показал и о которых был в том числе ряд вопросов, связаны не просто с бытом. Да, в быту нас могут обмануть, используя их. Да, в быту мы можем добиться успеха с помощью их применения в своей работе и тем самым получить конкурентные преимущества. Но ведь они влияют в том числе на людей, чтобы расшатать общество. К сожалению, мы в этом убедились шесть лет назад. Но тогда этих технологий еще не было. А вот каким образом они будут использоваться в 2030 году, какими они будут - эту тему я хочу постоянно доносить, потому что люди должны думать".

Здесь нет более или менее важных вопросов: за официальными формулировками всегда стоят реальные проблемы каждого белоруса, и этот диалог - абсолютно взаимный.