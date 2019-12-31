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31 декабря 2019 года останется рабочим. Сергей Румас объяснил почему

31 декабря останется рабочим днем. Правительство не поддержало предложение белорусов сделать последний день уходящего года выходным. Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр страны Сергей Румас.

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