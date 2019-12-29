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31 декабря торговые центры Беларуси будут работать до позднего вечера
Праздник все ближе и в эти дни в магазинах и торговых центрах наблюдается повышенный наплыв покупателей. В тренде подарков звери - хранители года по восточному календарю. Напомним, 2020 - год крысы. Приобрести новогодние подарки можно и 31 декабря. Торговые центры будут работать до позднего вечера.
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