ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

31 декабря торговые центры Беларуси будут работать до позднего вечера

Праздник все ближе и в эти дни в магазинах и торговых центрах наблюдается повышенный наплыв покупателей. В тренде подарков звери - хранители года по восточному календарю. Напомним, 2020 - год крысы. Приобрести новогодние подарки можно и 31 декабря. Торговые центры будут работать до позднего вечера.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все