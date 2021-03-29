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31 марта - последний день подачи налоговой декларации
Среда, 31 марта - последний день подачи налоговой декларации. Это касается физлиц, которые получили в прошлом году доходы от продажи имущества, например, двух и более автомобилей, грузовика или автобуса. Также в списке те, кто продал за последние 5 лет вторую квартиру, гараж, земельный участок или дачу. Отчитаться должны и граждане, получавшие доходы из-за рубежа. Полный перечень случаев прописан в Налоговом кодексе. Декларацию можно подать лично, выслать почтой или через интернет.
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