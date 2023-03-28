31 марта - последний день подачи налоговой декларации за 2022 год

Завершается ежегодная кампания по декларированию доходов граждан. Последний день - пятница, 31 марта. Это требование для тех, кто получал доходы за границей, при этом переводы от близких родственников не в счет. Также подать декларацию нужно тем, кто продавал в течение года несколько легковых машин или одну грузовую. И гражданам, которые за последние 5 лет продали две или более квартиры, дома или земельных участка.