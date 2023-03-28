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31 марта - последний день подачи налоговой декларации за 2022 год

Завершается ежегодная кампания по декларированию доходов граждан. Последний день - пятница, 31 марта. Это требование для тех, кто получал доходы за границей, при этом переводы от близких родственников не в счет. Также подать декларацию нужно тем, кто продавал в течение года несколько легковых машин или одну грузовую. И гражданам, которые за последние 5 лет продали две или более квартиры, дома или земельных участка.

Отчитаться перед налоговой можно как лично, так и онлайн - с помощью личного кабинета плательщика.

Белорусы подали уже свыше 22 тысяч деклараций о доходах за прошлый год. На данный момент общая сумма предъявленного к оплате подоходного налога составляет более 95 миллионов рублей.

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